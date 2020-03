Hushovd om koronapausen: – Kan være kroken på døra for flere lag

I sykling fungerer det slik at både lagene og rittarrangørene er helt avhengige av sponsormidler. Sykkellagene har navn etter hvem som er deres største sponsor, og nå ser framtiden svært usikker ut for mange av dem.

– Dette kan være kroken på døra for flere lag, sier den mangeårige proffsyklisten og nå TV 2-eksperten Thor Hushovd til egen kanal.

– Om du sitter med en sponsor som ser at den ikke får eksponering på den ene siden, og et lag som fortsatt må betale ut lønninger på den andre, så er det et regnestykke som ikke går opp i lengden. Hovedproblemet er at nesten alle sponsorene taper penger og må begynne å kutte. Da ryker nettopp slike ting som sponsing av sykkellag. Vi vil få se en omveltning i hele idrettsverden der det blir mindre penger til sponsorvirksomhet, utdyper han.

Norges eneste profflag i sykling, Uno-X, har en litt annen modell enn de fleste. Energikjeden er nemlig både eier og hovedsponsor av sitt lag. Enn så lenge har ikke Uno-X måttet gå til permitteringer av ryttere.

– Jeg har informert rytterne og støtteapparatet om at vi ikke ser på permitteringer som en løsning for øyeblikket. Så får man håpe at man i retur får ekstremt lojale og motiverte ryttere. Det tror jeg nok vi hadde hatt uansett, sier lagsjef og daglig leder Jens Haugland til TV 2.