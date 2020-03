Sveriges fotballforbund avviser norsk EM-forslag

Herrenes EM spilles i elleve land og ble denne uken flyttet til sommeren 2021 på grunn av koronapandemien. Etter planen skal også kvinnenes fotball-EM spilles i England neste sommer, og turneringene kolliderer dermed delvis.

– For NFF er det en selvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk hvilken signaleffekt det vil gi om vi får til begge deler. To EM-sluttspill i 2021 vil sende et kraftfullt signal til alle jenter som spiller fotball, sa fotballpresident Terje Svendsen torsdag.

Sveriges fotballforbund er derimot ikke overbevist, og den svenske fotballsjefen er redd for at kvinnenes EM skal havne i skyggen av herrenes mesterskap.

–Jeg er dessuten redd for at det engelske fotballforbundet får en uoverkommelig oppgave om det rett etter et mesterskap skal arrangere et nytt, sier Karl-Erik Nilsson til SVT.

Han vil heller flytte kvinnenes EM til 2022.

–Men jeg vil vente med å konkludere med hva som er best i denne sammenhengen, og det tenker jeg å svare mine venner i Norge, sier Nilsson.