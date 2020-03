Higuaín forlot Juventus-karantene og reiste hjem

Juventus feirer en scoring i en Serie A-kamp spilt for tomme tribuner før koronaviruset stoppet all fotball i Italia. 121 av klubbens ansatte har vært i viruskarantene, men nå har Gonzalo Higuaín forlatt Torino og reist hjem til Argentina. Foto: Marco Alpozzi, LaPresse via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix