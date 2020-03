Hundekjøring: Familien Wærner venter i spenning på pappa

Onsdag morgen vant Thomas Wærner som tredje nordmann det prestisjetunge Iditarod. Det han så mest fram til var søvn og naturligvis å få treffe familien hjemme i Nord-Torpa.

– Det kan nok ta måneder før jeg er hjemme igjen, sa Wærner til NRK.

På grunn av koronaviruset er logostikken med hjemreise for personer, hunder og utstyr fra Nome til Oslo kan det gå lang tid før familien får se pappa igjen.

– Det blir nok noen problemer med å komme seg hjem for ham. Jeg vet ingenting ennå, men det løser seg nok, sa Guro Byfuglien Wærner til NTB onsdag.

Hundesledeløpet fra Anchorage til Nome er ett av få arrangementer i USA som er blitt arrangert den siste tiden. Alaska er stort sett ødemark med bosetninger som ofte ikke omfatter flere enn litt over 1000 personer.

Hundekjørerne har campert i utkanten av stedene for å hindre direkte kontakt med beboerne. Blant andre tiltak arrangørene har gjort er at banketten i Nome er droppet.

Sponsorproblemer

Iditarod, som har vært avviklet siden 1973, sliter dessuten med økonomiske problemer og sponsortørke. Dyrevernorganisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) har gått hardt ut mot hundekjørerne og tatt kreditt for at to store sponsorer har også trukket seg.

PETA påstår at siden 1973 har mer enn 150 hunder lidd en smertefull død etter å ha blitt brukt av hundekjørerne.

Avslutter etter fire tiår

Alaska Airlines gikk før årets løp ut med at de avslutter sin over 40 år lange sponsorstøtte til arrangementet. Mandag trakk en stor bilforhandler i Anchorage seg som sponsor. En jeep har vært en del av hovedpremien i løpet.

Arrangørene har gått ut på de forskjellige sosiale medier og tigget privatfolk om å donere penger.

Arrangørene har ikke gått ut med premiebeløpet i årets løp, men pengepremiene har gått kraftig ned de siste årene. Da Mitch Seavey vant i 2017 var premien 720.000 kroner (71.250 dollar), men da Peter Kaiser vant i fjor var den redusert med 200.000 kroner (20.000 dollar).

– Dette er en pengekrevende idrett, sa Wærner da han mottok en sjekk på 25.000 kroner (2500 dollar) for å være førstemann til sjekkpunktet White Mountain.