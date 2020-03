Dalglish: – Ikke fair å sette sesongen på null

Koronaviruset har satt mesteparten av fotballen i Europa på vent. Premier League starter tidligst opp 4. april, men trolig senere.

Dalglish spilte for Celtic og Liverpool i sin karriere. Han har også vært manager i begge klubber.

I sin spalte i den skotske avisen The Sunday Post sier Dalglish dette: – Uansett hva som skjer de kommende ukene, er min første tanke at vi må gjøre alt for å fullføre våre hjemlige serier – om vi så må spille annenhver kveld til ut i juni.

– Det ville ikke være fair om sesongen ble stoppet og satt på null. Alle med et hjerte for fotball, vil være enig i at det ikke vil være riktig.

Liverpool kan ta sin første ligatittel på 30 år og leder Premier League helt suverent.

Celtic har også et klart forsprang i Skottland.