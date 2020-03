Daglig febersjekk, egen sykepleier og mulig ansiktsmaske for Carlsens rivaler

Mandag er det åpningsseremoni på Hyatt Regency Hotel i den russiske storbyen, og tirsdag spilles de første partiene samme sted. Hvem som får sjansen til å fravriste Magnus Carlsen VM-tittelen i klassisk sjakk i desember er klart 3. april.

I Europa er noe nær alle idrettsarrangementer satt på pause for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset. Alt tyder imidlertid på at kandidatturneringen går som planlagt.

Fabiano Caruana og de øvrige sjakkstjernene vil samtidig ikke være upåvirket av virussituasjonen i Jekaterinburg. Arrangøren har iverksatt omfattende tiltak.

Ansiktsmaske

Både deltakere, ledere og gjester må før hvert parti gjennom et sjekkpunkt der de blir undersøkt for eventuelle virussymptomer av en egen sykepleier. Det inkluderer febermåling.

Videre vil et tilstrekkelig antall ansiktsmasker være tilgjengelig, både i lokalet der partiene spilles og på hotellrommene til deltakere og ledere.

«Avhengig av hvordan situasjonen vurderes, kan det bli obligatorisk for publikum å benytte maske», opplyser arrangøren.

Bruk av håndsprit er obligatorisk både før og etter hvert parti, mens deltakerne selv kan velge om de vil innlede og avslutte partiene med et håndtrykk.

Avslutningsvis i oversikten over virustiltak understreker arrangøren at ytterligere grep kan bli tatt underveis i turneringen, dersom det er nødvendig.

Caruana er Carlsen-favoritt

Det åtte mann store startfeltet i kandidatturneringen i Jekaterinburg består av Fabiano Caruana (USA), Ding Liren (Kina), Wang Hao (Kina), Aleksandr Grisjtsjuk (Russland), Jan Nepomnjatsjtsjij (Russland), Kirill Aleksejenko (Russland), Anish Giri (Nederland) og Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike).

Vachier-Lagrave kom inn som reserve da den aserbajdsjanske stormesteren Teimur Radjabov trakk seg fra turneringen nylig. I et intervju med chess24.com opplyste Radjabov at hans beslutning handlet om frykt for koronaviruset. Han ba samtidig Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) om at turneringen utsettes.

FIDE har på sin side opplyst at VM-kampen der Magnus Carlsen møter vinneren av kandidatturneringen utsettes fra november til desember. Det har ikke sammenheng med virusutbruddet. Kampen vil med stor sannsynlighet spilles i Dubai med start 20. desember.

Kandidatturneringen i Jekaterinburg går over 14 runder mellom åtte spillere. Verdensmester Carlsen har vært tydelig på at han holder Fabiano Caruana, som også var hans motstander i VM-kampen i 2018, som favoritt.