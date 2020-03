Potensiell gullfeiring ble til viruskaos for Liverpool

Før situasjonen rundt koronaviruset satte en stopper for Premier League-fotballen i overskuelig framtid, lå mandagens kamp mot byrivalen Everton an til å bli en mulig gullfest for Liverpool.

Dersom Manchester City hadde tapt for Burnley lørdag, kunne Liverpool sikret sitt første PL-trofé med seier i byderbyet.

Nå truer i stedet muligheten for at hele sesongen kan bli annullert på grunn av virusfrykt. Annullering ble foreslått av West Hams viseformann Karren Brady lørdag.

– Hva om serien ikke kan spilles ferdig? Det eneste rettferdige og fornuftige vil da være å annullere hele sesongen, mente Brady.

Urettferdig

Det hadde vært urettferdig overfor Liverpool, mener Brightons administrerende direktør Paul Barber, som likevel sliter med å finne rettferdige løsninger på saken.

– Alle i fotballen setter pris på hvilken fantastisk sesong (Liverpool) har hatt og hvilket herlig lag det er, fortalte Brighton-direktøren til BBC og fortsatte:

– Men samtidig hadde det være urettferdig om lag rykket ned når det fortsatt er åtte, ni, ti kamper igjen å spille i Premier League.

I likhet med West Ham sliter Brighton i bunnsjiktet av tabellen, og poenget til Barber om at lagene har ulikt antall kamper igjen kan også gjøre saken enda mer komplisert.

Sheffield United har én kamp til gode på lagene rundt dem på tabellen, og skulle de vinne den ekstra hengekampen mot bunnlaget Aston Villa, hadde laget krøpet opp på 5.-plassen som kan sikre spill i mesterligaen, ettersom Manchester City er blitt utestengt fra turneringen.

Helsa først

Uansett hva Premier League måtte bestemme seg for, har Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalt at hva som enn skjer med fotballen, er det langt ifra den viktigste problemstillingen akkurat nå.

– I dag er ikke fotball og fotballkamper så veldig viktig i det hele tatt. Hvis det er et valg mellom fotball og det beste for samfunnet, er det ingen konkurranse, sa Klopp i en uttalelse fredag.

Liverpool-trenerens melding ble satt pris på av generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han takket tyskeren for det «sterke budskapet».

Torsdag vil planene for gjennomføring av Premier League-sesongen bli diskutert på et krisemøte. Der vil det også bli tatt opp hva som skjer dersom man ikke får spilt ferdig sesongen.