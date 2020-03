TV 2: Norsk Toppfotball ber om strakstiltak for å unngå fotballkonkurser

– Det må handles raskt. Og da snakker jeg om timer, ikke dager. Jeg frykter at konkursene kan komme fort hvis ingenting skjer, sier Haug til TV 2.

Vibeke Johannesen, som er daglig leder i Brann, er enig i at tiltak må komme raskt.

– Vi er nødt til å jobbe med tiltak for å sikre økonomien. Ingen norske fotballklubber, iallfall veldig få, er så solide at de tåler at inntektene bortfaller over en lengre periode, sier hun til TV 2 og svarer bekreftende på at det er fare for konkurser.

– Det kan vi ikke utelukke, absolutt ikke, med den uoversiktlige situasjonen og så skjør som økonomien er i utgangspunktet.

All norsk toppfotballaktivitet er stoppet til 15. april, og seriestart blir tidligst i mai.

Cato Haug mener de neste dagene kan være med å avgjøre om klubber går konkurs eller ikke.

– Allerede mandag skal det betales arbeidsgiveravgift. Den bør utsettes, eventuelt ettergis. Det kan lette litt på situasjonen, sier han.