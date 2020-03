NFF-Bjerketvedt: – Jeg tror alt blir utsatt

Til NTB sier Bjerketvedt at han ønsker å rydde all tvil av veien knyttet til kampen mellom Norge og Serbia som skulle vært spilt på Ullevaal 26. mars.

– NFF forholder seg lojalt til myndighetenes pålegg og restriksjoner og tar sin del av ansvaret for den situasjon landet er i. Det betyr at vi ikke planlegger for landskamp på Ullevaal den dagen. Det har vi gitt Uefa beskjed om, med referanse til norske myndigheter. sier Bjerketvedt.

Tirsdag skal Uefa ha møte med alle de 55 nasjonale forbundene for å avgjøre hva som skal skje med omspillskampene og de europeiske turneringene framover. Bjerketvedt sier han tror det blir svært lite fotball i ukene som kommer.

– Jeg tror alt blir utsatt, sier generalsekretæren, og viser da også til EM-sluttspillet, som etter planen skal starte i Roma 12. juni.