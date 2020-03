Jansrud har svaret på Kildes suksess: – Han har blitt smartere

– Jeg er ikke overrasket. Han har alltid vært en fantastisk utøver, men nå har han blitt en smartere utøver, sier Jansrud til NTB om at sin lagkamerat denne sesongen har tatt steget helt i toppen.

Kilde har kjempet i toppen i de fleste rennene denne sesongen, noe som til slutt førte til at Kilde torsdag vant verdenscupen sammenlagt. Det etter at verdenscuprennene i Kranjska Gora og Cortina ble avlyst.

Jansrud har lenge etterlyst stabiliteten Kilde har vist denne sesongen.

– Jeg har forsøkt å banke det inn i han … at må forstå viktigheten av å prestere jevnt over en periode i cuper. At det er bedre å ha tre renn på rad hvor man blir nummer tre, to og fire, enn å ha én seier og så kjøre ut eller ikke komme i mål de neste, sier Jansrud.

Fem på pallen

Han er spesielt imponert over at Kilde leverte varene i storslalåm. I teknikk-grenen kjørte fartskjører Kilde ned til en fjerde, en femte og tre sjetteplasser i sesongens fem siste renn i grenen.

I alt kjørte Lommedalen-kjøreren inn til elleve topp fem-plasseringer, i sju av dem havnet Lommedalen-kjøreren på pallen. I ett renn (Saalbach-Hinterglemm, utfor) gikk han helt til topps.

– Det er de jevne resultatene jeg har levert i de forskjellige disiplinene. I tillegg har jeg klart å legge press og resultater til side og bare levere. Det har vært en ny situasjon for meg. Det er ikke et enkeltrenn som jeg husker, men jevnheten. Tenk at jeg sitter her nå med den store kula. Det kommer til å ta tid til å forstå det, sa Kilde til NTB torsdag

– Det har vært en stor drøm i alle år. Helt fantastisk enestående.

Livsviktig avgjørelse

Jansrud er i tilegg imponert over Kildes valg om å bytte skimerke fra Head til Atomic før sesongen startet.

Da hadde Kilde lurt mye på hvorfor han ikke fikk det til å stemme på utstyr som andre vant renn på. Etter å ha prøvd utstyret fra sitt nye merke forsto han raskt at han måtte bytte. Resultatene kom umiddelbart.

– Det er utrolig deilig å se tilbake på det og vite at man har gjort en livsviktig avgjørelse, sier Kilde, som for øvrig sier seg enig i at han har blitt en smartere utøver.

– Jeg har kanskje skjønt hvor mine fordeler ligger, og lagt litt mer trykk på det. Men det henger også med at utstyret fungerer, sier han om Kildes påstand.

Etter å ha kjørt ned til andreplass i utforrennet i Kvitfjell overtok Kilde ledelsen i verdenscupen sammenlagt, 54 poeng foran franske Alexis Pinturault. Det skulle vise seg å bli sesongens siste renn, og dermed gikk 27-åringen til topps, som første nordmann siden Aksel Lund Svindal gjorde det samme i 2009.