Sterk start av Hovland i Florida

Hovland gikk hull elleve på to under par (eagle) og hadde to birdier på hull 2, 4, 5, 12 og 17. På hull 8, 10 og 14 måtte 22-åringen tåle en bogey.

Japans Hideki Matsuyama lå i tet med hele ni slag under par da Hovland var ferdig med sin runde. Harry English fra USA, Christiaan Bezuidenhout fra Sør-Afrika og sørkoreanske Si Woo Kim fulgte på delt 2.-plass med en 65 runde og sju slag under par.

Grunnet mørkets frambrudd ble ikke runden fullført torsdag. Da var det fortsatt tre spillere igjen på banen, og det kan derfor hende at plasseringene blir endret når alle spillerne er i mål i Ponte Vedra Beach.

På Twitter opplyser PGA Tour Communications at første runde gjenopptas klokken 9 fredag morgen. Runde nummer to vil starte som planlagt klokken 7.40.

Det er over 150 millioner norske kroner i premiepotten.