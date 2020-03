Premier League spilles som planlagt til helgen

Regjeringen i England ga grønt lys for at kampene kan spilles sent torsdag kveld.

Statsminister Boris Johnson rådet at all sportslig aktivitet skal gå som normalt enn så lenge, men antydet også at regjeringen vurderer å utsette eller avlyse store idrettsarrangementer, inkludert Premier League-kampene.

Premier League forbereder seg på at det kan komme endringer i planene når som helst og sier at de følger nøye med på rådene fra helsemyndighetene.

Torsdag kveld kom meldingen om at Arsenal-manager Mikel Arteta er koronasmittet, og Premier League har hasteinnkalt til møte med klubbene fredag morgen. Der blir det nye diskusjoner om hva som skjer med helgens runde.