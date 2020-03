Arsenal-manager Arteta er koronasmittet

Arteta er satt i karantene, og det samme gjelder samtlige som har vært i nær kontakt med spanjolen i de siste dagene.

Treningssenteret Hale End er også midlertidig stengt og skal i likhet med Colney vaskes helt ned i de kommende dagene.

Rapportene forteller at Arteta er skuffet over at han har testet positivt på viruset, men skal ikke være veldig syk og humøret er på plass.

– Dette er svært skuffende. Jeg følte meg ikke bra og tok en test. Jeg kommer tilbake på jobb når jeg får lov til det, heter det fra Arteta.

Klubben er forberedt på at de ikke kan spille oppsatte kamper på en stund.

Arsenal skulle ha spilt borte mot Brighton lørdag, men det er vel heller tvilsomt om den kampen blir noe av.

Den engelske regjeringen ga torsdag kveld grønt lys for at helgens kamper i Premier League kan spilles. Kanskje kommer det en annen avgjørelse fredag?

Premier League varslet torsdag at de har hasteinnkalt klubbene til møte fredag morgen.