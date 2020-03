Skeptisk til Mourinho: – Ikke mange som gjør det på den måten

Uken etter at laget røk ut av FA-cupen, fortsatte Tottenhams dalende formkurve under Mourinho. London-klubben røk hodestups ut av mesterligaen med 0-3-tap mot RB Leipzig tirsdag.

Laget så til tider hjelpeløse ut defensivt i mesterligakampen mot tyskerne. Etter kampen fikk Spurs kritikk av Thorstvedt, som fulgte kampen som fotballekspert for TV 2.

Til NTB utdyper han kritikken mot Mourinho:

– Det ser ikke ut som han vet hvem som er hans beste folk og hva som er best av tre bak, fire bak (eller) fem bak … Han famler jo litt i blinde her. Tottenham har egentlig ikke spillestil akkurat nå, sier Thorstvedt.

Trofé-mangel

Utslaget av mesterligaen betyr at laget ikke engang har teoretisk mulighet til å vinne et trofé denne sesongen. Nettopp evnen til å vinne trofeer har, i likhet med et pottetett forsvar, tidligere vært et kjennemerke hos «The Special One».

Da Mourinho ble ansatt i november var Thorstvedt håpefull om at det kunne bety et etterlengtet Tottenham-trofé. Nå er han ikke like sterk i troen lenger.

– Nei. Sannsynligheten er jo klart mindre enn 50 %. Jeg tenker at denne sesongen var en bra mulighet, sier Thorstvedt, som sikter spesielt til tapet i FA-cupen mot Norwich på hjemmebane.

Måten Mourinho hang ut Tanguy Ndombele på offentlig etter kampen i Premier League mot Burnley i helgen er Thorstvedt heller ikke særlig fornøyd med.

– Jeg liker ikke den måten å gjøre det på. Han har gjort det med flere spillere (før). I de fleste tilfellene funker det dårlig. Du skal i alle fall kjenne spillerne godt. Det er ikke mange managere som gjør det på denne måten.

Må bygge nytt lag

Likevel vil ikke den tidligere Tottenham-keeperen legge all skylden på Mourinho. Thorstvedt er klar på at den portugisiske treneren trenger tid på seg til å bygge et nytt lag.

– Tottenham gikk lenge uten å kjøpe spillere, noe de kan betale prisen for nå.

Thorstvedt peker på klare mangler, spesielt på midtstopperplass med et aldrende belgisk midtstopperpar, og at nedturen startet lenge før årets sesong.

– Det er veldig lett å bli nostalgisk på Pochettino. Mesterligafinalen kamuflerte jo egentlig bare en nedtur som hadde vart flere år, sier den tidligere Tottenham-profilen.

Han er klar på at Mourinho skal få en sjans og at han mest sannsynlig sitter ganske trygt.

Men uten spill i mesterligaen og en dyrere stadion enn det først kunne se ut som, tror han fort det kan bli styggere før det går bedre.