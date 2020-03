Carlsens kandidatfavoritt i flytrøbbel

Carlsen skal etter planen forsvare sin VM-tittel i klassisk sjakk senere i år. Hvem som blir hans motstander avgjøres i utgangspunktet i kandidatturneringen som begynner i russiske Jekaterinburg kommende tirsdag.

Dit kommer etter planen de fleste av verdens beste sjakkspillere. Nå opplyser imidlertid Fabiano Caruana, som gikk tapende ut da Carlsen sist forsvarte sin VM-tittel i London i 2018, at han har havnet i reisetrøbbel.

– Flyet mitt til Russland ble kansellert (uten at flyselskapet ga meg beskjed), men jobber nå med en ny løsning for å rekke fram i tide , skrev han på Twitter sent onsdag kveld.

Flyrestriksjoner

Den amerikanske sjakkstjernen oppgir ikke hvor han oppholder seg eller at det er de mange flykanselleringene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset som er årsaken til reiseproblemene han nå befinner seg i.

USAs president Donald Trump har imidlertid gått til drastiske grep for å begrense flytrafikken mellom USA og Europa i tiden som kommer, og også i Europa er flytrafikken kraftig berørt av frykten for smittespredning.

Magnus Carlsen er klar på at han anser Caruana som den største favoritten til å vinne den kommende kandidatturneringen i Russland.

– Caruana har i lang tid vært min favoritt. Så lenge han kommer seg til Moskva og turneringen finner sted, holder jeg meg til det, sier Carlsen i et ferskt intervju med chess24.com.

Han legger til at dersom man deler startfeltet i kandidatturneringen inn i nivåer, er Caruana på et eget nivå på toppen. Deretter følger kinesiske Ding Liren, mens resten følger ytterligere et hakk deretter.

Blir utsatt?

Den norske verdensmesteren understreker samtidig den usikkerheten som hersker rundt om kandidatturneringen kan gjennomføres.

Nylig trakk den aserbajdsjanske stormesteren Teimur Radjabov seg fra turneringen. Den franske stormesteren Maxime Vachier-Lagrave fikk hans plass. I et intervju med chess24.com opplyste Radjabov at hans beslutning handlet om frykt for koronaviruset. Han ba samtidig Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) om at turneringen utsettes.

FIDE har på sin side opplyst at Carlsens kommende VM-kamp utsettes fra november til desember. Det har ikke sammenheng med virusutbruddet, Kampen vil med stor sannsynlighet spilles i Dubai med start 20. desember.

Den kommende kandidatturneringen spilles etter planen fra 17. mars til 3. april og går over 14 runder mellom åtte spillere.

