Oslo idrettskrets anbefaler stans av all organisert idrett

Oslo kommune hevet onsdag beredskapsnivået som følge av spredningen av koronaviruset. Byrådet ber om at alle bedrifter, organisasjoner og innbyggere gjør det som står i sin makt for å redusere spredningen.

– Idretten må ta sin del av ansvaret og delta i den dugnadsinnsatsen kommunen ber om, sier styreleder Sveinung Oftedal i Oslo idrettskrets i en pressemelding.

Store idrettslag som Kjelsås IL og Bækkelagets sportsklubb har allerede innført stans av all idrettslig aktivitet. Kretsen ber om at alle idrettslag vurderer det samme.

Det er blant annet innført forbud mot større arrangementer og krav om at forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde én meters avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.

For alle praktiske formål er det neppe forsvarlig å gjennomføre det meste av normal idrettsaktivitet, mener idrettskretsen.