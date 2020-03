Pogba mot ny United-kontrakt

Det er i så fall en vending med sus i. Det har lenge versert motsatte rykter, nemlig at franskmannen har vært på vei bort fra klubben.

Pogba ble verdens dyreste spiller da han kom til Manchester United fra Juventus i 2016. Til tross for de store pengene har 26-åringen ikke riktig fått det til å stemme i engelsk fotball.

Denne sesongen har han hatt store skadeproblemer. Det er kun blitt sju kamper i Premier League. PSG, Juventus, Real Madrid og Barcelona har alle blitt nevnt som mulig ny arbeidsgiver for midtbanespilleren.

Daily Mail mener å vite at Pogba selv ser for seg en lederrolle i klubben i fortsettelsen. Han oppgis også å være mektig imponert over den nyeste importen, Bruno Fernandes. Pogba skal være svært ivrig på å spille sammen med portugiseren på midten.

Paul Pogba har to år igjen av sin nåværende kontrakt med Manchester United. Han skal være lovet en ukelønn på nærmere fire millioner kroner om han velger å forlange den kontrakten.