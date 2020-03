Kilde: – Følte meg som tredje hjulet på vogna med Svindal på laget

Kilde ble lenge blitt sett på som «ung og lovende», men slet med å få ut sitt fulle potensial. Men etter at Aksel Lund Svindal ga seg forrige sesong løsnet det.

– Han er fortsatt en stjerne i mine øyne, sier Kilde om Svindal, på spørsmål om det er lettere å hevde seg uten Svindal på laget. Svindal var en pallgarantist som naturlig nok fikk aller mest oppmerksomhet.

Til NTB forteller Kilde at han følte seg som det tredje hjulet på vogna sammen med Kjetil Jansrud og Svindal, lagets frontfigurer inntil denne sesongen. Stjerneduoen presterte uke inn og uke ut, mens han selv kun hadde noen gode resultater her og der.

– Nå føler jeg at jeg har fått litt mer spotlight. Det er litt mer press, som jeg kanskje liker uten å være helt bevisst på det. Jeg er i en posisjon hvor jeg føler at det er litt gøy å få litt mer oppmerksomhet.

– Stjerne uansett

Konfrontert med Kildes uttalelser svarer Svindal at han tror utgangspunktet for spørsmålet er feil.

– Aleksander har i år kjempet i toppen i alle renn han har vært med i. Da er du stjerne, uansett hvor mange som er med i laget.

– Jeg tror utgangspunktet for spørsmålet handler mest om prestasjonene han i år har levert hele veien. Det håper jeg er et resultat av at han har blitt enda bedre, og ikke at jeg ødela treningsarbeidet hans i de foregående sesongene, smiler Svindal.

Og legger til:

– Jeg tror svaret han gir deg handler mer om at han har tatt et steg på nivået, og det er veldig spennende.

Fikk arbeidsro

Selv hadde Svindal en motsatt opplevelse da han var ung og på lag med datidens stjerner, Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt.

– Jeg synes det var veldig deilig å være det tredje hjulet på vogna bak Kjus og Aamodt. For da hadde jeg arbeidsro på en måte, sier Svindal og forteller:

– Men da begge sluttet samtidig ble det helt motsatt. Uansett om jeg kjørte bra, dårlig eller middels så var det en jobb å gjøre. Jeg skulle håndtere mediene, sponsorer og hadde mye mer ansvar. Så jeg savnet de veldig.

– Hadde bare en av dem sluttet så hadde det sikkert vært annerledes, for da hadde det blitt en mer myk overgang. Men da begge plutselig ble borte synes jeg det var litt trist.

– Veldig fortjent

Svindal, som fulgte helgens fartsrenn i Kvitfjell fra målområdet, mener Kilde har tatt et stort steg i riktig retning denne sesongen. Alpinpensjonisten sier Kilde har kjørt fort i flere år, men gjorde flere feil før enn nå.

– Nå kjører han ganske bra og ofte feilfritt. I år har han vært mye oftere feilfri, han står liksom mye mer avslappet, sier Svindal som ikke legger skult på at han er imponert av sin tidligere lagkamerat.

– Veldig. Og det er utrolig fortjent, for han er rå på trening, både fysisk og på ski. Så det handler ikke om tilfeldigheter.