Tokyo-arrangør vurderer ett til to års utsettelse

Tokyos olympiske komité har ennå ikke møttes for å diskutere konsekvensene av virusutbruddet, opplyser ett av komiteens medlemmer til Wall Street Journal.

– Vi skal for alvor starte å snakke om dette i april, sier Haruyuki Takahashi.

Takahashi sier til avisen at de økonomiske konsekvensene av å avlyse OL eller arrangere lekene uten tilskuere ville være for store. En utsettelse på mindre enn ett år vil også være vanskelig fordi sommerlekene da holdes på samme tid som andre store idrettsarrangement, som baseball, amerikansk fotball og fotball i Europa.

Japans OL-minister Seiko Hashimoto har sagt at landet forbereder seg på at sommerlekene skal gå som planlagt og at kanselleringer og avlysninger ville være uakseptabelt for utøverne.

En utsettelse på ett til to år kan bety at utøverne kan måtte kvalifisere seg på nytt. Dersom Tokyo-OL utsettes i to år, blir det arrangert samme år som vinter-OL i Beijing og fotball-VM i Qatar.