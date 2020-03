Premier League utsetter kamp på grunn av koronavirus

Årsaken er at Evangelos Marinakis, som eier fotballklubbene Nottingham Forest og Olympiakos er smittet av covid-19-viruset.

Nottingham Forest bekreftet tirsdag at Marinakis testet positivt etter å ha returnert til Hellas. Han skal ikke ha ikke ha vist symptom da han gjestet Nottingham forrige uke, opplyser klubben.

For 13 dager siden spilte Olympiakos mot Arsenal i London, og Marinakis skal da ha møtt flere av spillerne i den engelske klubben.

– Vi forstår at dette vil forårsake ulemper og kostnader for tilhengere som planla å gå på kampen, men Arsenal, Manchester City og Premier League har blitt enige om at det med Marinakis' smitte ikke er andre alternativer enn å bruke tid på å vurdere situasjonen ordentlig, opplyser Premier League natt til onsdag.

Kampen i den engelske eliteserien skulle spilles klokken 20.30.