Lundby fikk seieren etter kjempetabbe, FIS med regnefeil i Raw Air

Trolig var ikke kompensasjonspoengene for lavere avsats lagt inn i datasystemet. I en pressemelding fra FIS legges feilen på en «data error».

Opseth ble først utropt til vinner, 5,2 poeng foran Lundby etter et hopp på 134 meter i finaleomgangen. Senere kom en ny utgave av resultatene. Den viste sju tideler i favør av Lundby.

Lundby vant kvalifiseringen overlegent og ledet klart etter første omgang, men hun falt ned på 124 meter i finaleomgangen og måtte se lagvenninnen juble for seier.

Lundby gratulerte Opseth med seieren i et NRK-intervju kort etter at siste hopper hadde landet.

Opseth ga overlykkelig seiersintervju, men en stund senere måtte hun innse at det bare ble 2.-plass.

– Det gikk fra å være de beste minuttene i mitt liv til å bli de verste, sa en gråtende Opseth til NRK.

Overlegen ledelse

– Det var en dag full av følelser. Først var jeg veldig glad, men så fikk jeg vite at Maren hadde vunnet og at jeg var nummer to. Jeg er glad på hennes vegne, men også litt lei meg. Når du står på toppen av pallen for første gang, og så får vite at du er nummer to, er det en nedtur, sa Opseth til FIS.

– Jeg føler med Silje, og det føles rart å vinne på denne måten. Etter seiersseremonien fortalte de at det var gjort en feil i utregningen. Det er menneskelig å feile, men dette burde ikke skje, og det må ha vært fryktelig for Silje, sa Lundby etter sin 30. verdenscupseier.

Resultatene i kvalifiseringen teller med i sammenlagtstillingen i hoppturneringen, og sammenlagt har Lundby 44 poengs ledelse på Opseth før de tre siste omgangene i Granåsen. Hun utklasset konkurrentene i kvalifiseringen i Lysgårdsbakken før hun var best også i rennet.

Lundby var best i første omgang med 134 meter og en ledelse med seks poeng foran Chiara Hölzl. Østerrikeren måtte etter et finalehopp på 122,5 meter se seg slått av begge de norske.

Kjempehopp

Lundby leverte et herlig kvalifiseringshopp på 139,5 meter. Det endte langt ned mot sletta. Den norske jenta klarte også å sette et rimelig bra nedslag. Hun var nesten 20 poeng foran nærmeste konkurrent Jacqueline Seifriedsberger i kvalifiseringen.

Sistnevnte falt så i den første ordinære omgangen, og mye tyder på at østerrikeren pådro seg en alvorlig kneskade. Ifølge Østerrikes landslagslege Thomas Luze tydet de første undersøkelsene på en korsbåndskade, ifølge ORF.

Opseth dro til med 138,5 meter i førsteomgangen.

– Jeg er litt overrasket over lengden fordi jeg lå lavt over kulen, sa Opseth til NRK.

For jentene gjenstår bare rennet i Granåsen i Raw Air. Gutta skal også hoppe i Vikersund. Både i Granåsen og Vikersund skal det hoppes for tomme tribuner.