Coronaviruset rammer store, planlagte arrangement i Norge

Tirsdag anbefalte Folkehelseinstituttet å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. Hensikten er å hindre spredning av coronaviruset.

Fra før er mange skoler og deler av landets universiteter Norge stengt. Sykehuspersonale er satt i karantene og stadig flere nordmenn får påvist smitte.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

– Vi tar samfunnsoppdraget på alvor. Ingen skal bli syke. Det eneste riktige for oss nå er å avlyse alle arrangement, sier leder Eirik Thorbjørnsen i Birken skifestival. Foto: NTB scanpix

Birkebeinerrennet i langrenn er avlyst og ble et offer for coronavirussituasjonen.

Det betyr at hele Birken Skifestival er avlyst, med Ingalåmi, Ungdomsbirken, Barnebirken, Turbirken, Skøytebirken, Stafettbirken og Birkebeinerrennet.

– Ingen skal bli syke

– Vi tar samfunnsoppdraget på alvor. Hensynet til deltakere, frivillige og alle involverte kommer i første rekke. Ingen skal bli syke i forbindelse med Birkens arrangement. Det eneste riktige for oss nå er å avlyse alle arrangement i perioden 14.-21. mars, sier leder Eirik Thorbjørnsen i Birken skifestival til NRK.

Birken er en stormønstring med flere tusen deltakere. Rennet er årets høydepunkt for både topputøvere og mosjonister.

– Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av koronaviruset. Vi lytter selvfølgelig til de pålegg og råd som nasjonale helsemyndigheter gir, sier Torbjørnsen i Birken til rennets hjemmeside.

En rekke andre idrettsarrangement i Norge er berørt.

Bryan Adams avlyser i Norge

Bryan Adams' to konserter i Norge og fire i Danmark er avlyst. Det er foreløpig ikke kommet noe informasjon om de tre konsertene i Sverige denne uka.

Adams tvitret mandag at koronaviruset har ført til at lokale myndigheter har avlyst hans konsert i Stavanger og alle konserter i Danmark neste uke.

Ikke lenge etter meldte NRK at smitteoverlege Tore Steen i Oslo mener smittefaren er for stor i Oslo Spektrum, der den canadiske artisten skulle opptrådt tirsdag kveld. Derfor er konserten i Oslo også avlyst.

Dagen etter skulle han holde konsert i DNB Arena i Stavanger for et publikum på rundt 5.000, men den er altså avlyst.

Opera og teater avlyser

Den Norske Opera & Ballett avlyste tirsdagens forestilling bare en halvtime før den skulle begynne. Også flere teatere avlyser kveldens forestillinger.

«Mesteraften x 12» skulle begynne klokka 19.

Publikum som har kjøpt billett med kort, får pengene automatisk refundert.

Også Nationaltheatret opplyser på sine nettsider at tirsdagens forestillinger er avlyst.

– Vi er i ferd med å varsle publikummere om dette, sier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen til NRK.

Det Norske Teatret opplyser at forestillingene tirsdag og onsdag foreløpig er avlyst.

Folkehelseinstituttet anbefaler at arrangementer med mer enn 500 personer avlyses for å begrense coronasmitte.

Korps-NM avlyses på grunn av virusfrykt



Coronaviruset fører til at en rekke arrangementer i Norge avlyses på grunn av frykt for spredning. Nå blir også NM i janitsjar i Trondheim avlyst.

Avlysningen skjer etter råd fra kommuneoverlegen i Trondheim kommune.

– Dette er sesongens høydepunkt for svært mange musikere. Det er derfor med tungt hjerte vi nå har bestemt oss for å avlyse årets NM , sier generalsekretær Karl Ove Midtbø i Norges Musikkorps Forbund (NMF) til Adresseavisen.

NM janitsjar har vært arrangert i over 30 år. Det var over 5.000 påmeldte til årets arrangement, som etter planen skulle ha gått av stabelen 27–28. mars.

Norges Varemesse avlyser alt ut april

På grunn av coronavirusfaren velger Norges Varemesse på Lillestrøm å avlyse alle arrangementer de neste sju ukene.

Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag. Alle arrangementer i perioden fram til slutten av april blir avlyst.

– Dette er et forebyggende tiltak og for å hindre smitte i forbindelse med våre arrangementer, sier administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Norges Varemesse i pressemeldingen.

I løpet av perioden skulle Lillestrøm-selskapet blant annet avholde båtmessen Sjøen for alle, friluftsmessen Camp Villmark, og Hagemessen.

Politiet avlyser seminarer, kurs og trening



På grunn av coronavirusfaren avlyser politiet alle seminarer og kurs, samt all trening for innsatspersonell unntatt skyteprøven.

For å redusere smittefaren for egne ansatte og ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet har POD (Politidirektoratet) med øyeblikkelig virkning besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses, skriver Politiforum.

På politiets intranett Kilden skriver POD også at de skal begrense møtevirksomheten, og det oppfordres til å bruke telefon- eller videomøter hvis det er mulig.

I tillegg utsetter politiet all trening for politiets innsatspersonell, såkalt IP-trening, inntil videre. Unntaket er skyteprøven for pistol og MP5.

Høyre utsetter sitt landsmøte



Høyre utsetter sitt landsmøte for å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av coronaviruset.

Landsmøtet skulle vært holdt 27.–29. mars på Gardermoen.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store.

Oslo Arbeiderparti avlyser årsmøtet



Årsmøtet til Oslo Arbeiderparti er avlyst på grunn av coronasituasjonen. Årsmøtet skulle ha funnet sted 20. og 21. mars.

– Slik situasjonen er nå, finner vi det ikke forsvarlig å samle om lag 300 personer over to dager, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, i en pressemelding.

– Vi ønsker ikke å utsette så mange mennesker for potensiell smittefare med de følger det kan få for dem og mange flere, sier han.

Det er ikke tatt stilling når årsmøtet kan avholdes.

Norsk kinobransje vil tape mye



Konserter, teatre og andre kulturelle arrangement avlyses nå på rekke og rad av frykt for coronasmitte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kinobransjen avventer råd fra myndighetene om eventuelle restriksjoner. Blir kinoene stengt, vil det få store økonomiske konsekvenser, sier bransjeorganisasjon.

Foreløpig er det ikke lagt noen restriksjoner på norske kinoer for å begrense coronasmitte. Salget går også som vanlig, opplyser Guttorm Petterson, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, som representerer landets kinoeiere.

I Italia har en rekke kinoer vært stengt de siste ukene, og danske myndigheter innførte nylig strengere retningslinjer for dansk kulturbransjen, inkludert kinoene. Det er blant annet kommet råd om å plassere stoler med større avstand enn normalt, noe som er vanskelig i de fleste kinoer.

I rådet fra bransjeorganisasjonen Danske Biografer heter det at den enkelte kino må se om de kan ta høyde for dette gjennom «oppmerksomhet i forbindelse med billettsalg og reservasjoner».

Tomme tribuner når Norge møter Serbia

Norges landslagsspillere får ingen anledning til å takke publikum etter nasjonsligaomspillskampen mot Serbia. Den kampen spilles for tomme tribuner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Fotballandskampen mellom Norge og Serbia 26. mars spilles uten tilskuere på Ullevaal stadion. Det ble bestemt tirsdag kveld.

Oppgjøret inngår i Uefas nasjonsliga og kan være en vei til sommerens EM-sluttspill for Norges A-landslag. Kampen var for lengst utsolgt.

– Vi retter oss etter det som har kommet fram i kveld. Vi kommer også til å refundere billettutgiftene, sa Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund og Norges Ishockeyforbund holdt en felles pressekonferanse tirsdag kveld.

Tidligere på kvelden hadde Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet kommet med nye føringer rundt idrettsarrangementer. FHI anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Fengselsbesøk på Ullersmo stanses



Coronasituasjonen og fengselets nærhet til Oslo lufthavn fører til at Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune har innført midlertidig besøksstopp.

– Det er en vurdering som er gjort i samråd med fengselshelsetjenesten som er underlagt kommuneoverlegen i Ullensaker, sier seniorrådgiver Atle Syvertsen i Kriminalomsorgsdirektoratet til VG.

Tiltaket begrunnes blant annet med med bakgrunn i fengselets nærhet til Oslo lufthavn.

De innsatte kompenserer tapt besøkstid med mer ringetid og bedre muligheter til å bruke Skype.

Ullersmo fengsel er foreløpig det eneste fengselet i Norge som har innført besøksstopp.

Journalistkonferanse avlyst

SKUP-konferansen i Tønsberg i slutten av mars blir avlyst. Arrangementet har over 600 påmeldte, og kommuneoverlegen i Tønsberg har pålagt SKUP å avlyse.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå å avlyse eller utsette alle innendørs arrangementer med 500 eller flere deltakere.

– På grunn av ny utvikling i korona-situasjonen vil det være uklokt å arrangere SKUP. Dette er i tråd med nye anbefalinger fra FHI. Undertegnede pålegger derfor arrangøren å avlyse, sier kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke kan gjennomføre SKUP-konferansen, som vi vet at mange har gledet seg til, sier SKUP-leder Silje S. Skiphamn i en pressemelding.

