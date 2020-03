Lereim om NFFs Serbia-plan: – Veldig overrasket

– Jeg er veldig overrasket over at fotballforbundet jobber for å ha fulle tribuner. Dette er jo absolutt ikke i overensstemmelse med råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og andre instanser både nasjonalt og internasjonalt, sier Lereim til NTB.

Det uttalte han noen timer før Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag gikk ut med en anmodning. FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

– Det er uendelig trist

Lereim har jobbet innen idretten i flere tiår, mye med antidopingarbeid, og også som medisinsk ansvarlig i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg skjønner at det er uendelig trist ikke å ha tilskuere på denne viktige kampen, men som sagt: Dette er jeg overrasket over og synes er litt underlig.

En rekke idrettskonkurranser verden rundt er avlyst, og mange går også for tomme tribuner. Verdenscupen i langrenn og hopp i Holmenkollen ble sist helg arrangert uten publikum på tribunene.

Ullevaal stadion er utsolgt (vel 27.000 tilskuere) til Serbia-kampen. Vinner Norge den og så mot enten Skottland eller Israel, er A-landslaget klart for EM for første på 20 år.

Full stopp

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Lereim drar paralleller fra fotballen til en jobb han står overfor om kort tid.

– Jeg skal på vegne av FIS være medisinsk ansvarlig under skiflygings-VM i Planica. Der er det allerede bestemt at det ikke blir publikum til stede. Alle innganger vil være sperret. Dette er et arrangement der det var ventet 50.000 tilskuere, og i likhet med fotballkampen skjer det utendørs, sier Lereim.

Han er medlem i et etisk råd innen Norges idrettsforbund og ble nylig anmodet om å sitte i en gruppe som kunne uttale seg om aspekter rundt virusutbruddet.

– Ekstremt viktig for oss

Tirsdag ble det klart at Uefas nasjonsligakamp mellom Slovakia og Irland 26. mars, samme dag som Norge møter Serbia, skal spilles med tomme tribuner.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

Mandag sendte NFF en liste med forebyggende tiltak til smittevernoverlegen i Oslo.

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss, den avgjør om vi kommer til EM eller ikke. Å spille for fulle tribuner versus tomme tribuner, det kan nesten ikke sammenlignes, sier NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Video: WHO-sjef: Pandemi er en svært reell trussel