Messi må spille for tomme tribuner i mesterligaen

Det opplyser den spanske klubben tirsdag. Lagene spilte 1-1 i det omvendte oppgjøret for en uke siden da Antoine Griezmann sørget for at Barcelona fikk med seg et viktig bortemål. Dries Mertens scoret for Napoli.

Kampen føyer seg inn i en rekke kamper som lider samme skjebne i mesterligaen og europaligaen.

Tidligere tirsdag ble det kjent at den første av europaligaens åttedelsfinaler mellom Sevilla og Roma skal spilles uten tilskuere torsdag.

– Dette gjøres for tilskuernes sikkerhet og for å unngå spredning av koronaviruset, opplyser klubben.

I mesterligaen må også Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund spille for tomme tribuner i onsdagens returoppgjør borte mot Paris St. Germain. Haaland scoret begge målene for Borussia i det første oppgjøret, der tyskerne vant 2-1. Også tirsdagens mesterligakamp mellom Valencia og Atalanta skal spilles foran tusenvis av tomme seter.

Mandag ble det bestemt at all idrett i Italia avlyser alle idrettsarrangementer, på alle nivåer, fram til 3. april. Også dette et ledd for å begrense smitte av koronavirus. Italia er et av landene som er hardest rammet av viruset.

Når Eliteserien i fotball i Norge straks starter opp er det ikke like dramatiske tiltak som er satt i verk. Norges Fotballforbund har bestemt at spillerne inntil videre ikke skal ta hverandre i hendene, verken før eller etter kamp.