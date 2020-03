Grodås om benket Jarstein – Dette takler han bra

Telemarkingen er erstattet av Thomas Kraft i målet i to kamper.

– Det er ikke noen ideell situasjon, men Rune er proff. Han kjenner til gamet der ute og at situasjonen ikke er konstant. Rune har vært i en slik situasjon før, men jeg er ikke bekymret, sier landslagets keepertrener Grodås til NTB.

Jobber hardt

Almenning Jarstein har vært et klart førstevalg siden Lars Lagerbäck tok over Norge.

– Jeg besøkte Rune noen dager i forrige uke. Det var planlagt for en god stund siden. Jeg så ham på trening, og det så bra ut. Han jobber hardt. Rune er i godt humør og takler dette bra. Slik er det for keepere innimellom. Det er bare plass en én av dem på laget. Og hva er to uker utenfor laget? Jeg satt på benken i et helt år før fotball-VM i 1998 og måtte svare på dette hver uke, sier Grodås til NTB og ler godt.

Han var Norges beste i sluttspillet i Frankrike, der Norge tapte åttedelsfinalen mot Italia med 0–1.

Tilbake

Ørjan Håskjold Nyland er også tilbake etter skade. Han har spilt to ligacupkamper (deriblant finalen) for Aston Villa den siste tiden, men er vraket i serien bak Pepe Reina.

– Han viser at han takler det å være ute han også. Det er en kjempestyrke, sier Grodås om Nyland.

I tillegg til Almenning Jarstein og Nyland, er Sten Grytebust og André Hansen de heteste på keeperfronten for landslaget.

Slår Norge Serbia, venter en finale mot enten Israel eller Skottland uka etter, også den spilles på Ullevaal. Vinneren er sikret plass i EM-sluttspillet til sommeren.

Norges tropp offentliggjøres mandag neste uke.