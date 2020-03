Alvorlig økonomisk uføre etter Holmenkollen-helgen

– Vi har gjennomført et verdenscuparrangement i helgen med alt det innebærer sportslig. Nå har vi begynt å se på det andre, sier Sæterøy til Aftenposten.

– Det vil få en betydelig påvirkning på vår økonomi. Jeg vet ikke så mye mer akkurat nå. At vi er i en alvorlig situasjon, det tror jeg alle forstår.

– Kan det være at dere ikke kan drive videre?

– Det kommer helt an på de diskusjonene vi har videre, sier Sæterøy.

Styreleder Birger Magnus i Holmenkollen skifestival sier det er «umulig» å nå et overskudd for 2020 for selskapet.

Det er ikke avklart om billettpengene skal refunderes. Publikum ble oppfordret til ikke å møte opp på grunn av koronavirus-situasjonen, og i tillegg var tribunene stengt.

Senere i mars er det planlagt verdenscup i skiskyting i Holmenkollen.