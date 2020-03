Klæbo vurderer fullt høydekjør i VM-sesongen

NRK skriver at trønderen kan komme til å tilbringe rundt hundre dager i høyden i 2020/21-sesongen. Det er et helt annet regime enn 23-åringen har vært vant til fra før.

– Jeg må gjøre det ordentlig. Ellers er det ikke vits. Planen er at vi skal bruke mer tid i høyden og gå tilbake til den gode, gamle høydemodellen i langrenn fra før i tiden. Det betyr at vi sannsynligvis kjører fullt høydeopplegg, sier Klæbo til NRK.

Årsaken er at langrennsøvelsene i Beijing-OL vil foregå på rundt 1700 meters høyde. Klæbo får brukt VM-sesongen og den kommende utgaven av Tour de Ski til å teste opplegget.

Trønderen vurderer å reise på treukerstur til høyden alene allerede til sommeren. Deretter blir han trolig med på høydesamlinger med landslaget både tidlig og sen høst.

– Det er en stor avgjørelse å ta. Men det er nok året for å prøve. Vi vet hva som skjer i OL. Det er høyt. Da må du ha noen døgn der og satse på at det fungerer, sier Klæbo, som samtidig ikke har spikret planen helt.

– Jeg skal ikke stå her og nå love at jeg gjør det. Hvis vi ikke satser for fullt, så må vi satse på at akklimatisering holder. Vi går inn i tre mesterskapssesonger nå. Da må jeg finne den løsningen som blir best totalt sett.