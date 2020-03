Hoppdronningen Lundby om forventningene: – Jeg er ingen maskin

Hoppdronningen fra Bøverbru vant verdenscupen sammenlagt for andre gang på rad og ble tidenes første kvinnelige Raw Air-vinner sist sesong. Hun dominerte hoppsporten noe nær totalt og tok 13 enkeltseirer.

I vinter har det vært lenger mellom besøkene på toppen av seierspallen. Lundby har riktignok vært uhyre jevn og ikke utenfor topp fem en eneste gang, men for verdens beste kvinnelige skihopper de siste sesongene er ikke det nok. Eventyrsesongen sist vinter skapte forventninger det ikke uten videre er enkelt å kvitte seg med.

– Seier er på en måte det eneste som er godt nok om dagen, og det har jeg lagt opp til selv, smiler Lundby til NTB.

Urimelig

På spørsmål om hun snakker om egne eller andres forventninger, svarer 25-åringen:

– Det blir sånn for meg, og også for folk rundt, virker det som.

– Det er nesten litt urimelig å forvente seier hver gang?

– Det er jo det. Jeg er ikke noen maskin heller. Men selvfølgelig vil man vinne hver eneste gang, og det er bra det er sånn, sier Lundby.

Hoppdronningen er samtidig åpen på at hun har vært frustrert i vinter – til tross for at hun har radet opp plasseringer i toppen av resultatlistene.

– Veldig frustrert! Jeg blir frustrert når jeg ikke leverer det jeg vet jeg kan. Det føles så bortkastet å reise rundt og vite at man kan så mye bedre, sier hun ærlig.

Lundby mener nemlig at når forutsetningene er like, og hun selv får til makshopp, er det ingen av konkurrentene som matcher henne. Det beviste hun blant annet under Raw Air-åpningen i Holmenkollen fredag. Der var hun i egen klasse.

– Så lenge jeg ikke blir veldig utsatt for dårlige forhold eller noe sånt, tror jeg at jeg er den beste når jeg gjør gode hopp. Når jeg ikke får til det, blir jeg skuffet, fastslår 25-åringen.

Vant generalprøven

Lundby kaller det «kjedelig og tøft» når det ikke går slik hun ønsker i hoppbakken. Samtidig forsøker hun å snu på måten å se på det hun kaller en litt trå periode siden nyttår.

– Ser vi litt historisk på det, har jeg levert bra i en dårlig periode. Jeg prøver å se sånn på det, smiler 25-åringen.

I Raw Air-generalprøven i Ljubno for to uker siden var i tillegg 25-åringen tilbake der hun trives aller best, på toppen av seierspallen. Seieren smakte usedvanlig godt.

– Den betydde mye og gjør noe med selvtilliten og roen. Det viste meg at det normale fortsatt er godt nok til å vinne. Det føltes bra, sier Lundby.

Mandag fortsetter jakten på karrierens andre strake Raw Air-triumf. Søndagens avlyste renn i Holmenkollen erstattes med et nytt på Lillehammer. På spill står også verdenscupen sammenlagt. Der har hun 26 poeng opp til østerrikske Chiara Hölzl.