Zuccarello-scoring i viktig Wild-seier

Seieren mot Anaheim Ducks var viktig for Wild i kampen om å nå sluttspillet etter at de tapte mot Los Angeles Kings dagen før. Zuccarellos Wild er fortsatt i føringen kampen om de såkalte «wild card»-plassene i NHL-sluttspillet. Wild har 77 poeng etter 69 kamper, ett poeng mer enn tre andre lag i Western Conference.

I søndagens kamp tok Anaheim Ducks ledelsen etter elleve minutters spill i Honda Centre, men bare minuttet senere utlignet Mats Zuccarello.

Nordmannen forsøkte å sentre pucken tilbake til Alex Galtsjenjuk, men den gikk i stedet rett i en av Ducks forsvarsspillere. Nordmannen tok imidlertid returen og satte pucken i mål.

Kort tid etter sørget Kevin Fiala for at Wild gikk til pause med 2-1-ledelse, men to scoringer av hjemmelaget sørget for 3-2 til Anaheim inn i den neste. Etter tre perioder sto det 4-4 på måltavla og kampen gikk med det til forlengning.

Der satte Fiala inn det som var den som avgjørende scoringen, og sørget for 5-4-seier til Wild. Zuccarello fikk litt over 15 minutter på isen.