Skjebneuker for Nylands Aston Villa: – Nå må vi vise hva vi kan

Oppgjøret mot Brendan Rodgers menn blir den andre kampen mellom lagene på en drøy måned. I slutten av januar vant Villa 2-1 i ligacupens semifinale etter en meget god kamp av Nyland.

Siden har klubben slitt voldsomt. Fire strake tap i februar og mars, derav tre i serien, gjør at Villa ligger nest sist når elleve kamper gjenstår.

Nyland har ikke stått i ligaen siden han slapp inn seks mål mot Manchester City i midten av januar.

Men Nyland sto også ligacupfinalen mot samme lag for en uke siden, der både han og laget spilte mye bedre. Det ble 1-2-tap. Nå ønsker han å se den samme innstillingen mot Leicester borte mandag.

– Vi viste alle på søndag hva vi er kapable til å gjøre for vi gjorde det vanskelig for City. Hvis vi spiller sånn her igjen, kan vi slå alle, sier Nyland i et intervju med Express & Star.

– Det kommer til å bli vanskelig, men nå må vi vise hva vi kan. Vi må vise hva vi kan hver uke fremover og være stabile, fortsetter keeperen.

Det er lite sannsynlig at Nyland står oppgjøret mot Leicester. Pepe Reina har vært førstevalget til trener Dean Smith i seriekamper siden han signerte i midten av januar.