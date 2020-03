Ruud går glipp av viktig tennisturnering – avlyses grunnet koronafrykt

Indian Wells omtales som den femte Grand Slam-en og er en viktig turnering for verdens tennisstjerner. Den samler store folkemengder av tennisinteresserte hvert år.

Turneringen skulle starte tirsdag, men avlyses som følge av frykten for spredningen av viruset i Sør-California, skriver Reuters.

Casper Ruud sa til NTB forrige uke at han skulle reise til California søndag. Nordmannen sa også at han håpet at det ikke blir noen turneringsavlysninger som følge av koronaviruset, men nå er han altså nødt til å kaste om på planene sine.

Tennisprofilen har avansert mye de siste månedene og er inne på 36.-plassen på ATP-rankingen.