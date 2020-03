Solskjærs United med seier over byrival City

Kombinasjonen Bruno Fernandes og Martial har vært viktig for Ole Gunnar Solskjærs United, og søndag la de grunnlaget for lagets tredje seier på fire forsøk mot Pep Guardiolas lag.

Martial ga laget ledelsen på volley etter en innøvd variant på frisparket til Fernandes. På overtid satte Scott McTominay ballen i åpent mål etter en svak igangsettelse av Citys keeper Ederson.

2-0-seieren gjør at United slår byrival City i begge kamper i samme Premier League-sesong for første gang siden 2009/10-sesongen. I tillegg vant United en av de to ligacupkampene lagene imellom.

– Det er et derby som spillere og fansen elsker. Vi spiller mot et absolutt topplag, og vi er godt fornøyde med utfallet, sa Solskjær til Sky Sports.

United går med det opp på 5.-plassen som kan gi spill i mesterligaen som følge at City ble utestengt fra turneringen for de to kommende sesongene.

Økt luke til Liverpool

Det var uklart om Citys midtbanejuvel Kevin de Bruyne skulle bli klar til kampen. Da lagoppstillingene kom, var belgieren utelatt fra troppen.

Sist gang de Bruyne sto over en ligakamp for City, ble det 0-2-tap mot Wolverhampton. Etter søndagens tap er City hele 25 poeng bak serieleder Liverpool, som slo Bournemouth lørdag.

City kom til kampen som favoritt og åpnet også best. United-keeper David de Gea måtte ut i full strekk for å redde Raheem Sterlings skuddforsøk etter elleve minutter, og før kvarteret var spilt fikk Sergio Agüero en god mulighet blokkert av Harry Maguire.

Innøvd frisparkvariant

Men like før halvtimen var spilt, begynte United komme seg til sjanser selv. Martial presenterte seg da han skjøt rett på Ederson med Fernandes i bedre posisjon foran mål.

Uniteds nye portugisiske stjerne bar tilsynelatende ikke nag til den franske spissen da ledermålet kom etter et United-frispark fra drøyt 35 meter. En frekk pasning fra Fernandes gikk til Martial som stakk på løp og klinte inn ledermålet på volley ved nærmeste stolpe.

«De røde djevlene» tok initiativet etter scoringen og var flere ganger på farlig visitt i motstanderens boks. Fred ropte på straffespark da han falt innenfor sekstenmeteren etter 42 minutter, men dommer Mike Dean ga han istedenfor gult kort for filming. Bildene kunne kanskje tyde på noe annet, men videodommerne grep ikke inn.

– Straffe, mente Solskjær.

Marginal offside

Videodommerne måtte derimot trå til rett etter pause. De fleste trodde at Aguero var i en klar offsideposisjon før han skjøt i mål bak de Gea, og assistentdommeren var kjapt oppe med flagget. Bildene viste at offsiden var svært marginal, men at målet uansett ble korrekt annullert.

Minuttet etter var det Citys tur til å få hjertet i halsen. Ederson holdt på å kløne det fullstendig til da et mislykket ballmottak gjorde at ballen trillet mot målstreken. Martial var på jakt etter å dytte ballen over linjen, men Citys brasilianske målvakt klarte akkurat å nå ballen først og rette opp sin egen feil.

Agüero fikk ispose

Etter timen spilt gjorde Pep Guardiola grep og byttet inn Riyad Mahrez og Gabriel Jesus. Ut for Jesus gikk Aguero, som umiddelbart fikk en ispose på kneet da han satte seg på benken.

Innbytterne sørget nesten for utligning kvarteret før slutt. Mahrez ble spilt fri på kanten og sendte ballen inn til Sterling i god posisjon, men engelskmannen fikk ikke ordentlig treff. Jesus plukket opp ballen på bakre stolpe og presset fram en redning med et godt skudd, men de Gea holdt nullen.

I det kampen så ut til å være over kastet Ederson i hast ballen til McTominay som satte ballen i mål på blank kasse.

Det sørget for at Solskjær nok en gang tok med seg alle tre poengene i en viktig toppkamp.