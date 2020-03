Krüger etter Bolsjunov-tap: – Jeg prøver igjen

Krüger bestemte seg for å prøve med knappe to kilometer igjen og endte opp i en spurtduell mot verdens beste mannlige skiløper.

– Jeg kjente at det responderte bra. Når man har gått 48,5 kilometer kan du føle deg pigg, men så svarer det ikke likevel.

Men det gjorde det.

– Jeg følte at jeg hadde en del krefter å pøse på med. Jeg så etter hvert at det kun var Bolsjunov som var med, og da skjønte jeg at om jeg holdt inn ble jeg dårligst nummer to. Det er også et utrolig bra resultatet. Jeg må bare fortsette å prøve selv om han stort sett tar meg inne på oppløpet. Jeg prøvde det jeg kunne, og det var nesten, sa en godt fornøyd Krüger til NTB.

Lyn-løperen er oppvokst i Oslo, og for ham var det stort med 2.-plass på hjemmebane.

Iversen imponerte

19,5 sekunder bak verdenscuplederen spurtet Emil Iversen inn til den siste pallplassen. – Det var nok ikke mange som så den komme etter de første 49 kilometerne, mente Iversen.

– 3.-plass for meg er stort. Det er en liten merkedag i karrieren. Det regnet, det var skodde og bløtt og drittunge forhold og mest sannsynlig den hardeste løypeprofilen som er gått noensinne. Det var uendelig med høydemeter, og da er det veldig kult å være den som har litt igjen å spa på med mot slutten, sa Iversen til NTB.

Han bestemte seg for å holde en lav profil gjennom store deler av de 50 kilometerne.

– Jeg gled veldig godt, og når du ser du kjemper om pall får du et ekstra gir, sa Iversen.

Iversen skal gå rubbel og bit av de fem verdenscuprennene som venter i Canada og USA, såfremt rennene ikke blir avlyst på grunn av coronaviruset.

Tøffe forhold

Feltet gjennomførte en skikkelig styrkeprøve i klassisk stil med fellesstart i Kollen-området. I tett tåke, vind og sugende føre gikk de på ble det en tøff femmil for løperne. Løperne gikk seks runder på 6,2 kilometer.

– O2-opptaket kommer trolig til å avgjøre dette, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn da løperne hadde gått 38 kilometer.

Eirik Sverdrup Augdal imponerte og ble nummer fire. Det er hans beste plassering i et verdenscuprenn. Etter han endte ytterligere fire nordmenn topp 10.

Det var en del tilskuere ute i løypa, men ikke så mange som lørdag da jentene gikk tre mil. På grunn av coronavirus-situasjonen ble publikum anmodet om å holde seg hjemme.

Inne på stadion var det nesten folketomt.