Kollen-tåka skaper hopptrøbbel – stadige utsettelser

Den berømte Kollen-tåka lå tykk som grøt over anlegget søndag. I tillegg blåser det kraftig. Etter et jurymøte ble det tidlig besluttet å utsette rennstarten både for menn og kvinner.

Etter planen skulle rennene for menn og kvinner begynne henholdsvis 14.30 og 17.15. Det viste seg helt umulig.

I første omgang valgte arrangørene å utsette til 16.30 og varslet at det da skulle gjennomføres kun én omgang for menn. Deretter var det planlagt å starte kvinnenes renn 18.00. Prøveomgangene ble i tillegg kansellert.

Verken vind eller regn løyet imidlertid nok, og ved 16-tiden kom beskjeden om at rennstart var utsatt til først 16.45. Like etter ble utsettelsen forlenget med ytterligere et kvarter.

Det gjenstår å se om rennene kan avvikles med start 17.00.