Solskjær før City-oppgjøret: – Vi skal gjøre det vi kan for at det skal bli en klassiker

Manchester City kommer imidlertid fra en sterk borteseier over Real Madrid i mesterligaen og ligacupseier over Aston Villa og er etter all sannsynlighet stinne av selvtillit. På en pressekonferanse før kampen delte Solskjær noen ord om motstanderen:

– De vil være selvsikre. De har funnet formen, og de spiller bra. De har akkurat vært på Bernabeu og vunnet der. Og de har vunnet cupfinalen. Jeg er sikker på at de vil møte opp med selvtillit og spille sitt spill. Men vi skal spille vårt spill, og forhåpentligvis blir det en bra kamp.

På spørsmål om søndagens kamp vil bli en ny «klassiker», sa Solskjær, med henvisning til oppgjøret mellom de to klubbene i 2009:

– La oss håpe det blir 4-3, som vi har sett før. Det har vært mange klassikere. Vi skal gjøre det vi kan for at det skal bli en klassiker.

Viktig kamp

Manchester United vant det første serieoppgjøret mot Manchester City på bortebane. Den kampen endte 2-1 etter scoringer av Marcus Rashford og Anthony Martial.

Hvis «de røde djevlene» tar en ny seier mot Guardiolas City, vil Solskjærs menn legge press på Chelsea i kampen om de viktige topp fire-plasseringene som gir mesterligaspill.

Med seier vil det være første gangen siden 2009/10-sesongen at United slår byrival City i begge kamper i en Premier League-sesong.

Usikker skadesituasjonen

For Manchester United er det usikkert om midtstopper Harry Maguire spiller. Midtstopperen har slitt med en ankelskade.

– Det blir i så fall med nød og neppe. Han vred ankelen, men forhåpentligvis kommer han seg raskt, sa Solskjær på pressekonferansen.

Aaron Wan-Bissaka og Daniel James er også usikre med småskader. Fra før er det klart at verken Paul Pogba eller Marcus Rashford spiller.

For Manchester City er Leroy Sané ute med skade. Hvorvidt Kevin de Bruyne spiller eller ikke, blir avgjort på søndag.