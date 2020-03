Ruud vant enkelt på hjemmebane, Norge seiret i begge kamper i Davis Cup

Norge kjemper om retten til å rykke opp et nivå i tennisens landslagsturnering og måtte vinne mot Barbados over fem kamper i kampene som foregår i Oslo fredag og lørdag.

Det ligger de veldig godt an til etter at både Durasovic og Ruud vant sine kamper. Durasovic slo først Darian King, som ligger 73 plasser foran ham på ATP-rankingen, før Ruud fikk en lett match mot Haydn Lewis.

– Det er ikke bare jeg som er dagens mann, Viktor vant jo og, så det må man også være fornøyd med. Nå har vi 2-0, og det er veldig deilig å lede til morgendagen, sa Ruud til Eurosport.

Norge får tre muligheter til å sikre seieren totalt lørdag. Lagene møtes først til doublekamp, og hvis Norge ikke vinner den, kan de sikre seieren enten i kampen mellom Ruud og King eller i oppgjøret mellom Durasevic og Lewis.

Dominant Ruud

19-åringen fra Snarøya tok kommandoen allerede i første game da Lewis satte i gang kampen med serven. Ruud brøt sin barbadiske motstander med en gang og så seg aldri tilbake.

Etter fire strake game fra nordmannen klarte Lewis endelig å vinne et servegame, men Ruud var aldri i nærheten av å bli brutt og tok det første settet 6-2.

Lewis tok første stikk i annet sett, men det var alt barbaderen maktet. Fem strake game ble det for Ruud, før han også tok annet sett 6-2 og vant enkelt i kampen hvor han var storfavoritt.

Ruud ligger på 36.-plass på ATP-rankingen, mens hans 34 år gamle barbadiske motstander aldri har vært høyere enn da han var nummer 583 for ti år siden.

Sterk seier for Durasovic

Vanskeligere motstand ble det for Durasovic, i kamp mot Darian King som lå 74 plasser over ham på ATP-rankingen før kampen. Selv etter et tidlig brudd imot fra start klarte nordmannen å snu det første settet, og samme oppskrift var det i 2. sett.

Durasovic tapte sitt eget servegame, men svarte med å ta fire strake game og tok ledelsen 4-1. King yppet seg litt, men Durasovic sikret seieren ved å bryte barbaderen og vinne på sin første matchball.

Begge nordmennene gjorde sitt for å sikre 2-0-ledelse og lørdag kan de i doublekamp sammen sikre 3-0.