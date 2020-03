Jansrud har blitt konge i egen lekegrind

Jansrud sitter avslappet og ser ut av vinduet mot bakken der han la grunnlaget for å bli en alpinist i verdenstoppen: Kvitfjell.

Han kjenner hver krik og krok, hver bulk i underlaget og bakkens små og store hemmeligheter. Det var her drømmer ble til virkelighet da han tok karrierens første verdenscupseier i 2012. Men det har ikke kommet av seg selv. Han har investert mye tid i denne bakken.

– Jeg har brukt mine tusen timer her, og vel så det, sier Jansrud til NTB.

Kongen av Kvitfjell

Han vokste opp som en alpininteressert gutt på Gålå. Som åtteåring så han heltene suse i mål fra målområdet i Kvitfjell under OL i 1994.

Noen få år senere var det OL-bakkene som var Jansruds egen treningsarena.

– Jeg husker alle turene hit da jeg var liten, sier han og tar oss med tilbake til alle de gangene de kjørte hjemmefra etter at leksene var gjort.

– 40 minutters kjøretur. Vi var her en halv time før heisen åpnet. Og så var vi her til en halv time etter at heisen stengte. Tre ganger i uken, pluss hver helg, forteller Jansrud.

Flere tusen treningstimer senere har han blitt «kongen av Kvitfjell». Ingen har vunnet her flere ganger enn Jansrud.

Vil sette «uslåelig» rekord

Karrierens første verdenscupseier kom nettopp i Kvitfjell i 2012. To år senere vant han både utfor og super-G, i det som har blitt hans egen lekegrind.

Etter det har han vunnet hvert eneste år i Kvitfjell, med unntak av i fjor. I alt sju seirer og en liten haug med pallplasser er fasit for Jansrud.

Men det er bare så langt. Han har et ønske om å forbedre rekorden slik at ingen andre noensinne tar den.

– Man blir jo gira på å gjøre rekorden enda bedre.

Om han forbedrer sin egen rekord, får vi svar på lørdag (utfor) og søndag (super-G).