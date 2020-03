Bystrøm i karantene savner familien

Sven Erik Bystrøm og hans UAE-lag ble satt i karantene etter at det ble påvist koronasmitte hos to av massørene på laget hans. De to siste etappene av UAE-touren ble også avlyst forrige fredag.

– Som kanskje mange allerede vet så er jeg for tiden i en 14 dagers karantene på et hotell i Abu Dhabi på grunn av spredningen av covid 19-viruset. Det har vært noen smittetilfeller på hotellet jeg bor på, og det er derfor myndighetene har fulgt WHOs anbefalinger, skriver Bystrøm på Instagram.

– Jeg må få gjort det klart at jeg er OK. Takk for alle hyggelige meldinger. Jeg vil også få takke hotellets ledelse og ansatte og UAE-laget i denne vanskelige situasjonen. På en måte er jeg heldig som har fått muligheten til å bo på et flott hotell med utmerket service. På den andre siden er det tøft å måtte være så lenge borte fra familie og venner.

Han savner også å kunne gå eller sykle utendørs.

– Mest av alt synes jeg synd på alle som er hardere rammet av dette viruset og som må være på sykehus, skriver Bystrøm og har lagt ut et bilde av seg selv syklende på rulle i hotellrommet sitt.

Flere ritt er blitt avlyst og mange av lagene har trukket seg fra større ritt de neste to-tre ukene. Blant annet har UAE-laget trukket seg fra rittene Paris-Nice, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo. Ag2R, Astana, CCC, EF Pro, FDJ, Jumbo-Visma, Mitchelton, Ineos og Sunweb har også trukket seg fra ritt.

Helgens verdenstourritt Strade Bianchi i Italia er avlyst, og både Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo står i fare for å lide samme skjebne.

– Sykkelkalenderen de neste månedene vil bli berørt. Det er derfor for tidlig å si når jeg vil være tilbake og konkurrere igjen. Forhåpentligvis vil tiden gå raskt så vi kan starte å leve normalt igjen, skriver Bystrøm.