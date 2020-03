Coronaviruset stopper Kollenfesten - rennene går uten publikum

– På grunn av coronavirusutbrudd i Norge har Oslo kommune i nært samråd og samforståelse med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med Holmenkollen skifestival, opplyste Oslo kommune i en pressemelding torsdag kveld.

Det var ventet mer enn 30.000 tilskuere til rennene i Holmenkollen kommende helg, men vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge arenaen for tilskuerne. I tillegg oppfordres folk til ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen under helgens arrangementer.

Det er verdenscupkonkurranser i langrenn, hopp og kombinert i Oslo i helgen. Hopprennene i Holmenkollbakken er innledningen på årets Raw Air, der det blir konkurranser også i Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

T-banefare

Det er særlig i bruken av T-bane til og fra rennene Oslo kommune og helsemyndighetene ser fare for spredning av virussmitte.

– T-bane er tradisjonelt folks hovedtransport til og fra arrangementet, og erfaring fra tidligere er at det vil være svært tett ansamling over lange perioder på stasjonene og tettpakkede vogner, sto det i begrunnelsen for å holde rennene for tomme tribuner.

Oslo kommune er spesielt bekymret for dette i kombinasjon med et høyt alkoholkonsum blant publikum, og mener at det er grunn til å frykte at berusede personer ikke vil etterleve generelle smittevernråd.

Skuffet Kollen-arrangør

Helgens konkurranser blir gjennomført og tv-sendt som planlagt, men arrangørene av er skuffet over at arrangementet må gå uten publikum.

Tirsdag sa arrangørene i Holmenkollen skifestival at det nå var «ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre», men torsdag kom beskjeden om at det blir uten publikum.

– Først og fremst er vi utrolig lei oss for at vi sitter her i denne situasjonen, men vi har hatt en god dialog med myndighetene og forstår og respekterer avgjørelsen som er tatt. Nå må vi samle oss, rett og slett. Å gjennomføre de gode skirennene er vårt fokus framover, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen skifestival på en pressekonferanse.

Hun sier at det faktum at publikumsfesten er avlyst, vil bli en økonomisk utfordring. Hvilke økonomiske tap arrangøren nå står overfor, er foreløpig ikke klart.

– Det totale bildet må vi begynne å titte på i morgen, sier Sæterøy.

Johaug: – Det er leit

De norske langrennsløperne, som er vant til Kollen-brøl og liv langs løypene, vil denne i helga i stedet møte tomme tribuner og skogens ro. Storfavoritt på tremila Therese Johaug sier til Dagbladet at hun forstår avgjørelsen, men at det blir trist uten publikum.

– Jeg synes det er leit at det ble slik, Kollen-helga med den folkefesten på hjemmebane er noe jeg ser fram til hele sesongen, sier hun.

Martin Johnsrud Sundby syns også det blir trist med få folk og lite liv i løypene.

– Rent subjektivt så tenker jeg selvsagt at dette er veldig trist, og det kan hende i overkant drastisk, sier han til NRK.

Presset helsetjeneste

Torsdag opplyste Folkehelseinstituttet at totalt 86 personer i Norge er smittet av viruset.

– Det er et begrenset antall smittede vi kjenner til, og vi må regne med at det er flere enn de 86 som er smittet, sa områdedirektør Geir Bukholm under en pressekonferanse i Oslo rådhus.

Oslo kommune og helsemyndighetene mener at å gjennomføre arrangementet med publikum ville ha økt risikoen for smittespredning og økt belastningen på en presset legevakt og primærhelsetjeneste.

Smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune sier at disse ukjente smittebærerne kan utgjøre en fare for at flere kan bli smittet.

– Helsetjenesten i Oslo er ganske presset. Vi holder hodet over vannet, men det er mye å gjøre nå. Folkehelseinstituttet mener det ville være ganske betydelig risiko for smitte under dette arrangementet, sa han under pressekonferansen.