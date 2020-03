Moi på banen igjen da Celtic så vidt berget poeng

Elyounoussi måtte rykke ut og avkrefte opplysninger manager Neil Lennon kom med i et radiointervju etter cupkampen mot St. Johnstone sist helg. I stedet for strekkskade har han slitt med litt stiv hamstring og i tillegg en forkjølelse, men onsdag var han i aksjon igjen.

Celtic fikk en god start med scoring av Callum McGregor etter et kvarter, men ellers ble det en vanskelig kveld for serielederen. John Guthrie og Scott Robinson vendte til ledelse for hjemmelaget.

Tom Rogic berget ett poeng i siste minutt, og Celtic økte luken til serietoer og erkerival Rangers, som tapte 0-1 hjemme for bunnlaget Hamilton. Nå skiller 13 poeng.