Rapport: Utstyr og arrangementskostnader driver opp prislappen i barneidretten

Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, som har kartlagt kostnadsnivået i 13 ulike idretter.

I rapporten heter det at det særlig er snø- og isidrettene som skiller seg ut med høyere gjennomsnittskostnader når det gjelder utstyr og bekledning.

Kostnader til treningssamlinger utgjør også en relativt stor andel av totalkostnaden innenfor enkelte idretter, ifølge rapporten, særlig i alpint og hockey, som er de dyreste idrettene. Utøveren kan oftest velge om han eller hun vil være med på samlingene, men mange utøvere opplever dem som viktige.

Kjøll: Bekymringsfull utvikling

Idrettspresident Berit Kjøll understreker at rapporten viser at mange idrettslag har et tilbud til en relativt lav kostnad og som mange kan være med på, men at den også avdekker at flere idretter har tilpasset seg et unødig høyt ambisjonsnivå når det gjelder utstyr.

– Det er bekymringsfullt, og denne utviklingen må snus. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta et felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, sier Kjøll i en pressemelding.

– Idretten skal være inkluderende

Også kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) mener det er viktig å gjøre idretten tilgjengelig for alle.

– Det er alvorlig når barn og ungdom ikke kan delta i organisert idrett fordi det koster for mye. Idretten skal være inkluderende, og alle skal kunne ha et idrettstilbud. En god idrettspolitikk må bygge på kunnskap. Denne rapporten gir oss den kunnskapen som vi kan jobbe videre med, sier han.