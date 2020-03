Solskjær fleipet om Rooney

Rooney tjente Manchester United trofast fra 2004 til 2017. I løpet av de årene ble 34-åringen klubbens toppscorer gjennom alle tider og stor publikumshelt. Det gir legendestatus på Old Trafford.

Torsdag står Rooney på motsatt banehalvdel når Ole Gunnar Solskjær skal forsøke å lede laget sitt til FA-cupavansement. Ikke overraskende ble Rooney tema da kristiansunderen møtte pressen onsdag.

– Han har vært en fantastisk spiller for United. Han spilte her lenge og er klubbens toppscorer. Han har vunnet så mange trofeer her, sa Solskjær.

Samtidig sendte han en liten spøkefull advarsel til sin tidligere lagkamerat.

– Han ga alt for denne klubben. Det setter vi alle pris på. Alle mål han scorer mot oss, vil samtidig bli trukket fra antallet hans. Han bør ikke score for mange, smilte Solskjær.

Bryr seg ikke

United-manageren ble samtidig utfordret på om Rooney får for lite anerkjennelse fra andre klubbers tilhengere for prestasjonene sine.

– Jeg tror ikke noen Manchester United-spillere bryr seg om hva fans av andre klubber tenker om dem, sa Solskjær.

Rooney har spilt for Everton, amerikanske DC United og nå Derby etter at han forlot United i 2017. Samtidig kommer han gjerne på gjestevisitt på Old Trafford, ifølge Solskjær.

– Han kommer ofte hit og vil få en god mottakelse fra bortesupporterne i denne kampen, sa kristiansunderen onsdag.

Rooney scoret 253 mål på 559 kamper i alle turneringer som United-spiller.

Sønnens favoritt

Solskjær er samtidig sikker på at den tidligere United-helten ikke vil gi ved dørene mot gamleklubben.

– I denne kampen ønsker Wayne å vise hva han kan få til, og vil bevise at det er liv i den gamle mannen. Vi må være på tærne og ikke gi han noe plass i boksen eller på midtbanen, sa nordmannen.

United-sjefen røpet videre at hans egen sønn har hatt Rooney som sin favorittspiller. Det handler ifølge Solskjær like mye om at 34-åringens menneskelige kvaliteter.

– Han får alle til å føle seg bra, enten du er ti eller 80 år. Han var Noahs favorittspiller, ikke bare på grunn av det han gjorde som spiller, men for måten han var på som menneske, sa Solskjær.

United-sjefen røpet for øvrig på onsdagens pressekonferanse at Daniel James trolig mister Derby-kampen. Høyst usikker er også Aron Was-Bissaka, som sliter med ryggen.

Fra før er Paul Pogba og Marcus Rashford uaktuelle.