Nasjonsligaen kan føre Norge til Qatar-VM

Tirsdag kveld trekkes gruppene til den kommende nasjonsligaen. Ikke bare står det om heder og ære, men også en mulighet til spill i Qatar-VM 2022.

Muligheten kommer for de lagene som ikke har kvalifisert seg for sluttspillet via den ordinære VM-kvalifiseringen, som ikke trekkes før november. Her går vinnerne i de ti europeiske gruppene direkte til mesterskapet.

13 europeiske nasjoner skal til Qatar, og de tre siste plassene blir avgjort via omspillskamper. Det er her nasjonsligaen – som trekkes i tirsdag – kommer inn i bildet.

I alt 12 lag skal ut i omspill, ti av dem er nasjoner som ble nummer to i sin gruppe i den ordinære VM-kvalifiseringen. De siste to plassene kommer fra nasjonsligaen. Enkelt forklart er det de to høyest rangerte gruppevinnerne i nasjonsligaen, som ikke allerede er direktekvalifisert til VM via VM-kvalifiseringen, som får de to plassene.

Som følge av gruppevinnerne fra nasjonsligaens nivå A allerede kan være klare for enten VM eller omspill, kan det komme lag fra nivå B til gode - for eksempel Norge.

I tirsdagens trekning er Norge plassert i pott 2.

Pott 1: Russland, Østerrike, Wales og Tsjekkia.

Pott 2: Skottland, Norge, Serbia og Finland

Pott 3: Slovakia, Tyrkia, Irland og Nord-Irland

Pott 4: Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania