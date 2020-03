Rekordmannen Ovetsjkin forbløffer Zuccarello

Ovetsjkin har rundet 703 mål på 1148 grunnspillkamper i sin NHL-karriere. Det gir et snitt på 0,61 mål per kamp. Han er på godt vei til å komme opp i 800 scoringer i løpet av de neste to sesongene.

– Det han gjør er bemerkelsesverdig, sier Minnesota Wild-proff Zuccarello i et intervju med Minneapolis Star Tribune.

Wild tapte nylig for Ovetsjkin og Washington Capitals. Da nordmannen spilte i New York Rangers ble det i tillegg mange møter mellom de to.

– Han gjør mål fra hvor som helst på banen. Hver eneste kamp, hvert eneste år er det akkurat det samme. Det er kanskje noen rekorder som aldri blir slått, men du håper jo alltid å klare det for rekorder er jo til for å bli slått, sier Zuccarello.

Ovetsjkin scorer kanskje fra hvor som helst på banen, men flest mål er det blitt fra hans yndlingsposisjon på venstrekanten i spill fem mot fire. Der ofte limer han pucken oppunder tverrliggeren med sitt rappe direkteskudd.

Rekorden Zuccarello tenker på er Wayne Gretzkys 894 mål i NHLs grunnserie. Fortsetter Ovetsjkin å score 0,61 mål per kamp kan han klare å ta den om fire år.

Da russeren rundet 700 mål 22. februar passerte han spillere som Mario Lemieux, Steve Yzerman og Mark Messier. Han er likevel bare nummer åtte på NHLs scoringsliste gjennom tidene.