Tidligere Liverpool-stjerne forlater Sørloths Trabzonspor, utestengt i fire måneder

– Kontrakten signert mellom vår klubb og Daniel André Sturridge har blitt gjensidig avsluttet, står det i meldingen publisert på den tyrkiske presseplattformen KAP.

Den tidligere Liverpool-spissen fikk en god start på Tyrkia-oppholdet med 4 mål og like mange målgivende pasninger på sine elleve kamper for klubben.

Men i likhet med tidligere sesonger har skadeproblemer ødelagt for spissen som fikk masse skryt av lagkamerat Alexander Sørloth i et intervju i januar.

– Sturridge er en fantastisk fotballspiller med en utrolig venstrefot. Jeg føler at hver gang han får ballen og snur ansiktet mot mål, gir han meg ballen hvis han ser meg, sa Sørloth om sin spisskollega.

Nå står Sturridge uten klubb etter at overgangsvinduene i de største europeiske ligaene er stengt. Spissen har tidligere blitt linket til lag i amerikanske MLS, som serieåpnet i helgen.

Mandag ettermiddag kom også beskjeden om at Sturridge ikke kan signere for noen ny klubb i det hele tatt. Sturridge ble først utestengt i to uker sist juli grunnet at han ble beskyldt for å ha gitt innsideinformasjon videre om potensielle spilleroverganger.

Det var denne straffen som Englands fotballforbund (FA) anket, og som de altså fikk gjennomslag for. Sturridge er også ilagt en bot på rundt 1,7 millioner norske kroner.

Den tidligere Liverpool-spissen er utestengt for brudd på bettingreglenene fram til 17. juni.