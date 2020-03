Kristoffersen på pallen da Kilde mistet verdenscupledelsen

Henrik Kristoffersen kjørte inn til tredjeplass i rennet.

Kildes ledelse på 34 poeng forsvant i løpet av to omganger med storslalåm i østerrikske Hinterstoder mandag. Etter at Pinturault leverte to bunnsolide omganger, leder franskmannen verdenscupen med sine 1148 poeng. Det er 26 poeng foran Kilde.

Kilde kjørte mandag ned til 6.-plass, 1,34 sekunder bak franskmannen.

Kristoffersen lå på 6.-plass etter første omgang, men kjørte seg opp på pallplass (+ 0,72) etter en god avslutning.

Nå ligger 25-åringen 107 poeng bak Pinturault i kampen om sammenlagttittelen.

Kristoffersen overtok ledelsen

Tredjeplassen sørget samtidig for at Kristoffersen overtok ledelsen i storslalåmcupen. Også her er det en kamp mot blant andre Pinturault.

Rælingen-kjøreren leder med kun seks poeng på sin franske rival, mens kroatiske Filip Zubcic er nummer tre, 26 poeng bak. Kroaten ble for øvrig nummer to i mandagens storslalåmrenn i Hinterstoder. Zubcic kom i mål 0,45 sekund bak Pinturault.

Slovakiske Zan Kranjec, som ledet storslalåmcupen før mandagens renn, misset totalt i Hinterstoder og ble nummer 13.

Kvitfjell neste

Mandag var Pinturault overlegen i første omgang og ledet med 0,9 sekund på Zubcic. I finaleomgangen kontrollerte inn seieren og vant 0,45 sekunder foran Zubcic.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte seg opp fra 12. til 9.-plass (+1,69), mens Marcus Monsen endte på 27.-plass. Det var opp to plasser fra første omgang.

Fabian Wilkens Solheim (31.-plass), Timon Haugan (32) og Patrick Haugen Veisten (48) kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen, mens Lucas Braathen hektet i første omgang.

Til helgen fortsetter kampen om verdenscuppoeng i Kvitfjell. Da er det fartsgutta som skal i aksjon i super-G og utfor.