Italienske myndigheter stopper idrett i nord en uke til

Det betyr avlyste Serie A-kamper for tredje runde på rad. Kampene som rammes neste helg er Atalanta – Lazio, Bologna – Juventus, Inter – Sassuolo og Hellas Verona – Napoli.

Ligaforeningen har innkalt til et krisemøte onsdag for å «gjennomgå konsekvensene myndighetenes tiltak med hensyn til koronaviruset får for terminlista».

Lombardia har over halvparten av virustilfellene som er påvist i Italia, mens Veneto og Emilia-Romagna har henholdsvis 15 og 17 prosent. I alle tre regioner er det forbud mot idrettsaktivitet.

Fire Serie A-kamper ble avlyst forrige helg og seks denne helgen, etter at også mandagens oppgjør mellom Sampdoria og Hellas Verona er flyttet til 13. mai.

De utsatte kampene fra denne runden skal spilles da, mens to av de utsatte kampene fra forrige runde har fått ny dato 11. mars. Det er verre med de nye utsettelsene, for det skorter på plass i terminlista, og spesielt for klubbene som er henger med i europacupene og den italienske cupen.

Serien må være ferdigspilt 24. mai på grunn av sommerens EM-sluttspill.