Sverre Lunde Pedersen tok sitt tredje strake VM-sølv

Det skilte 11,17 sekunder mellom de to foran den avsluttende 10.000-meteren. Nederlenderen kunne bare kontrollere i samløp med nordmannen. De to holdt følge de første rundene før Roest sa takk for seg. Han gikk inn til 13.02,45 og seier på distansen.

Nordmannen fikk det tøft med å forsvare sølvet, men var de nødvendig tidelene foran japaneren Seitaro Ichinohe, som overrasket med annenplassen på 10.000-meteren.

Pedersen ble slått av Roest med 16,77 sekunder i samløp og ble nummer sju og nest sist på 10.000 meter.

Sølvet må likevel se som et stort høydepunkt for Lunde Pedersen med tanke på hva som skjedde i oppkjøringen til sesongen. Et fall på sykkelen i september ødela sesongen for Fana-løperen.

Roest ledet første dag 0,355 tidspoeng foran Lunde Pedersen etter at nordmannen gjorde en god 500 meter. Nederlenderen avgjorde langt på vei gullkampen på 1500 meter med sterke 1.44,41 i samløp med Pedersen, som fikk 1.45,02 og ble toer på distansen.

– Det var et bra løp, men Patrick var det ingenting å gjøre med, sa Pedersen til TV 3.

Håvard Bøkko hadde med en god 1500 meter muligheten til å kunne få gå 10.000 meter. Han skjønte derimot tidlig at det ville bli hans siste løp på toppnivå. Til store ovasjoner gikk han inn til 1.49,19 og 19.-plass.

Hallgeir Engebråten noterte pene 1.46,18 som holdt til 7.-plass på distansen.