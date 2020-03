Watabe brøt seiersrekken til Riiber – Verdenscuplederen var aldri i nærheten

Akito Watabe vant kombinertrennet i Lahti foran Jørgen Graabak og tyske Vinzenz Geiger. Jens Lurås Oftebro hang lenge med i front, men også pallplassen røk mot slutten.

Graabak og Geiger jaktet bak Watabe i front, men ledelsen til japaneren holdt helt inn til mål. Nordmannen som til slutt ble nummer to nok en gang, startet hele 59 sekunder bak Watabe. Likevel var trønderen nær ved å endelig ta en seier, men endte 2,9 sekunder bak vinneren i mål.

– Det gikk akkurat ikke, jeg startet litt for seint, sa Graabak til NRK.

Riiber som har vært suveren i kombinert i år hadde ingen sjans etter et hopp i vanskelige forhold og endte som nummer ti.

– Jeg prøver å gjøre mitt beste, ta sjansen og prøver å gå for en tredjeplass og se hva det holdt til, men jeg var liksom ikke sterk nok, sa Riiber.

Langt bak

Etter et hopp på 115 meter under krevende forhold lå den seiersvante nordmannen på 16.-plass før langrennet. Det gjorde at han startet hele 1.40 sekunder bak ledende Watabe.

Halvveis på den 10 kilometer lange langrennsdelen var Riiber 53,6 sekunder bak Jens Lurås Oftebro som hadde tatt over ledelsen. Men det harde kjøret de første fem kilometerne slet ut den suverene verdenscuplederen, som aldri hadde sjans på seier.

Med seier i Lahti kunne Riiber blitt tidenes mestvinnende nordmann i kombinertsporten, men 22-åringen må minst utsette feiringen til Holmenkollen neste helg.

Oftebro nær seier

Lillebror Lurås Oftebro startet langrennsdelen bare sju sekunder bak vinneren Watabe, og så lenge ut til å kjempe om både seier og pallplass.

Men på den siste kilometeren ble det for tungt for 19-åringen, som måtte slippe Watabe i front og også ble tatt igjen av Graabak og Geiger. Da ble den en sur fjerdeplass for unggutten.

– Jeg hadde et veldig godt utgangspunkt i dag og jeg drømte om den seieren, men det var tungt å gå i dag. Det var mye snø og tungt å gå foran der og jeg ble nok litt ivrig og dro litt mye. Det var ganske slutt siste kilometeren, sa Lurås Oftebro til NRK.