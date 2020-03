Hjemmetap for Kamaras klubb i MLS-åpningen

Kamara har scoret flittig i oppkjøringskampene til den nye sesongen, men han lyktes ikke i lørdagens sesongåpning selv om han hadde flest avslutninger (3) av hjemmelagets spillere.

DC United tok ledelsen etter en time da Julian Gressels hjørnespark fra venstre gikk over keeper og Russell Canouse kunne nikke i mål ved lengste stolpe.

Bare sju minutter senere kom Kamara opp på tavla som målscorer for første gang i sesongen, men uheldigvis for hjemmelagets norske landslagsspiss var det navnebror Kei Kamara som utlignet for gjestene.

To minutter på overtid ble dagen ødelagt for hjemmefansen da Jonathan Lewis ble matchvinner for Rapids.

Ola Kamara spilte hele kampen for DC United.